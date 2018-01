Ameaças nas eleições do Palmeiras A revolta de boa parte da torcida contra o trabalho do atual presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, está assustando bastante gente no Palestra Itália. As manifestações não se resumem a críticas ou pichações em muros, mas, nas últimas semanas, vêm se transformando em pesadas ameaças, confirmadas nesta quinta-feira em entrevista do próprio dirigente. Algumas delas chegaram a ser de agressões contra familiares de conselheiros. Oswaldo da Silva Rico, da situação, por exemplo, recebeu telefonemas de madrugada. O autor da ligação chegou a citar o nome de sua filha como forma de atemorizá-lo. Em dezembro, a mulher de um conselheiro caminhava pela rua, quando uma pessoa a reconheceu e a abordou: "Avise seu marido para ter cuidado." Mustafá não quer acusar ninguém. Garantiu que não sabe quem pode estar tomando esse tipo de atitude. "Está havendo ameaça, sim, de pessoas que estão contrariadas com minha administração, mas não sei de onde parte", revelou o presidente. E fez questão de dizer que nunca pensou em reforçar sua segurança. "Não vou me acovardar por causa dessas atitudes covardes." A oposição nega veementemente qualquer participação nas ameaças. O conselheiro Seraphim del Grande, por exemplo, um dos articuladores da campanha de Luiz Gonzaga Belluzzo, concorrente de Mustafá nas eleições de segunda-feira, também recebeu ligação de torcedores. Um deles, nervoso, só se acalmou quando soube que Seraphim não era da situação. "Um torcedor do interior me ligou e perguntou em quem iria votar. Disse que estava apoiando o Belluzzo, então ficou mais tranqüilo", contou. O próprio Belluzzo afirmou que parte dos sócios e muitos torcedores estão com os nervos à flor da pele e querem mudança a qualquer custo. Por isso, tomam atitudes impensadas. O clima para as eleições do dia 6 é o mais pesado das últimas décadas. Esta é a primeira vez, em 10 anos no poder, que o presidente Mustafá Contursi tem oposição forte, embora seja favoritíssimo. Está circulando, entre os conselheiros, um telegrama chamando Mustafá de ditador. E, na eleição de segunda-feira, dezenas de torcedores prometem aparecer no clube para protestar contra seu trabalho.