Ameli mais próximo do São Paulo Entre o São Paulo e o zagueiro Ameli está tudo certo. Para o jogador argentino assinar contrato e ser apresentado como novo reforço para a Copa dos Campeões só falta um acordo com o Internacional, seu último clube. Trata-se de um acerto financeiro. Para liberar Ameli, o clube gaúcho quer receber uma quantia referente à multa, já que tem contrato com o jogador até o final do ano. Ameli exige que o Inter lhe pague salários atrasados. Segundo Carlos Augusto de Barros e Silva, diretor de futebol são-paulino, mesmo que Fernando Diniz, do Fluminense, seja contratado, o clube do Morumbi vai continuar atrás de um meia de expressão.