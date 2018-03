Ameli volta ao São Paulo em julho O zagueiro argentino Ameli, que está no River Plate e não se deu bem no São Paulo, deve voltar ao Morumbi no meio do ano, quando seu contrato com o clube de Buenos Aires termina. Ameli tem vínculo com a agremiação brasileira e, de acordo com a diretoria, será aproveitado no Campeonato Brasileiro. ?Nosso idéia é mantê-lo no clube após seu retorno?, garantiu Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol. A boa atuação diante do Corinthians, nas oitavas-de-final da Copa Libertadores, aumentou o prestígio com os cartolas. Nos corredores do Morumbi, os conselheiros ?brincam? que o principal feito do zagueiro pelo São Paulo foi tirar o Corinthians da Libertadores. Novo técnico está perto ? Dois nomes estão na ?briga? para dirigir o São Paulo e o novo treinador deve ser definido até o fim da próxima semana. Toninho Cerezo ganhou força depois de dizer que negociará diretamente com o Kashima Antlers uma eventual rescisão de contrato. Mas Tite segue como favoritíssimo. O empate do Grêmio com o Independiente, da Colômbia, por 2 a 2, pela Libertadores, no Sul, animou os são-paulinos. Eles acreditam que, caso os gaúchos sejam eliminados, Tite aceitará um convite. Se o Grêmio avançar na competição, é provável que os dirigentes desistam de Tite e abram negociações com Cerezo. Leão, que era o preferido, já disse que não sairá do Santos.