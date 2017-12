América adota a tática do mistério Para tentar surpreender o São Paulo, o América resolveu adotar a tática do mistério. O técnico Roberval Davino realizou alguns treinos secretos para preparar algumas jogadas ensaiadas para a partida de domingo, em São José do Rio Preto. "Será um jogo importante e não podemos vacilar, principalmente contra um time como o São Paulo", justificou Roberval Davino. Durante o último treino coletivo, o técnico colocou em campo 13 jogadores para cada lado. "É uma maneira de despistar", brincou. O ataque chegou a ser formado por Maurício, Zé Augusto e Fabrício, mas os apenas dois últimos devem ser os titulares. O América ocupa a liderança do grupo 1 do Paulista, com sete pontos, assim como o São Paulo, mas com um gol a mais de saldo. "Uma vitória nesse jogo nos deixaria em uma posição privilegiada", avaliou Roberval Davino.