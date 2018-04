América aposta em jovens na Sul-Minas O América-MG estréia neste sábado à tarde na Copa Sul-Minas, em Curitiba, contra o Paraná Clube, disposto a apagar a péssima campanha do segundo semestre de 2001, quando a equipe foi rebaixada à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O técnico Flávio Lopes, que perdeu oito jogadores para a atual temporada - entre eles figuras importantes como Fabrício e Wellington Paulo, transferidos para o Atlético-PR - espera que a determinação de atletas menos conhecidos da equipe, em busca de carreiras bem sucedidas no futebol, prevaleça. "Temos um grupo jovem, mas com muito potencial", disse. ?Nossa expectativa é que os resultados confirmem o que temos visto nos treinos, ou seja, a vontade de vencer demonstrada pelos jogadores", acrescentou. A única dúvida para escalar a equipe, até esta sexta-feira, era o meia Alexandre Silva, que se recuperava de uma pancada no tornozelo. Claudinei deverá ser o substituto. O restante da equipe será formado por Raniere, no gol, Gustavo e Bruno, nas laterais, Adriano e Paulista, na zaga, Ricardo, Vítor e Edson, no meio, e Rinaldo e Rodrigo, no ataque.