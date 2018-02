América aumenta carga de ingressos para pegar Palmeiras A boa fase do Palmeiras no Campeonato Paulista fez com que a diretoria do América aumentasse em 3,5 mil bilhetes a carga de ingressos para a partida da próxima quinta-feira, pela 16.ª rodada, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. A princípio, os dirigentes americanos haviam colocado nove mil bilhetes para os torcedores. No entanto, como oito mil entradas haviam sido vendidas até a última terça-feira, a carga teve de ser aumentada para a partida. Isso com a arquibancada custando R$ 30,00. Ameaçado pelo rebaixamento, o América, que perdeu as últimas três partidas, não poderá contar com o goleiro André Zuba, que está com caxumba. Com isso, o técnico Heriberto da Cunha escalará Adson - ele deve jogar todo o Paulistão como titular, já que Zuba ficará 20 dias em tratamento. Pelo lado do Palmeiras, o time finalizou os treinos para a partida. A delegação deve embarcar na noite desta quarta para São José do Rio Preto. Edmundo, que completará 200 partidas pelo clube, deixou o clima agitado ao discutir com Wendel. Uma vitória deixa o Palmeiras perto da classificação às semifinais, já que o clube ocupa a quarta posição do Paulistão, com 28 pontos.