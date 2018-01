América bate Matonense na Série A-1 O América derrotou a Matonense, por 4 a 2, nesta sexta-feira à noite, na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. A vitória deixou o time de Rio Preto com 13 pontos ao lado do líder Botafogo, que enfrenta o Barbarense, neste sábado, em Santa Bárbara d´Oeste. A Matonense só tem quatro pontos. O arrojado esquema 4-2-4 armado por Cilinho, técnico do América, foi premiado por uma chuva de gols. Desta derrota escapou o recém-contratado Vágner Benazzi, que embora tenha ido ao vestiário antes e depois do jogo, não sentou no banco. O primeiro tempo terminou com um imprevisível 4 a 1. Marcos Vinicius abriu o placar aos 16 minutos, aproveitando descuido da defesa. Depois o lateral-esquerdo Luis Henrique foi expulso, ao dar uma entrada violenta em Gilson. A partir daí, só deu o time da casa, que ampliou com Marcos Vinicius, cobrando pênalti, aos 32 minutos. O estreante Bilu fez 3 a 0, aos 36 minutos, tirando até o goleiro da jogada. O experiente Luis Carlos Goiano, cobrando falta, diminuiu aos 39 minutos, abrindo a perspectiva de uma reação. Mas o América voltou a marcar com Bilu, aos 44 minutos, depois que ele recebeu a bola do lado esquerdo e acertou um chute forte no ângulo. No segundo tempo, o América diminuiu o ritmo naturalmente. A Matonense aproveitou para diminuir o placar com Carlinhos, além de criar outras boas chances para marcar. Mas o técnico Cilinho usou com inteligência as substituições, dando fôlego para o seu time que garantiu a vitória.