América bate o Juventus na Javari e vence a primeira O América conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao surpreender o Juventus por 1 a 0, na tarde deste sábado, na Rua Javari, em São Paulo, na abertura da quarta rodada da competição. Com a terceira derrota consecutiva, a equipe da Mooca segue próxima à zona de rebaixamento, com apenas três pontos. Já os visitantes estão em posição intermediária, com quatro. A primeira etapa foi bastante disputada, mas com poucos lances de perigo. As duas equipes priorizaram um jogo mais defensivo e deixaram a desejar. No segundo tempo, o Juventus saiu um pouco mais para o jogo, após a entrada do atacante Sérgio Lobo no lugar do meia Renatinho. Valendo-se dos contra-ataques, o América conseguiu marcar o gol da vitória aos 18 minutos. O meia Denis arrancou desde o meio-de-campo e deixou o atacante Márcio Barros na cara do gol. Este ainda driblou o goleiro, antes de marcar. Na próxima quarta-feira, às 20h30, o Juventus volta a campo para enfrentar o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o América jogará no mesmo dia, às 19h30, contra o Marília, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Ficha técnica: Juventus 0 x 1 América Juventus - Deola; Tiago (Márcio Senna), Max Sandro, Reginaldo e Ivan (Almir Sergipano); Jean, Léo Mineiro, Naves e Renatinho (Sérgio Lobo); Rafael Silva e João Paulo. Técnico: Edu Marangon. América - André Zuba; Eduardo Luiz, Fred e Sanabria; Jamur, Doriva, Junior, Willians (Denis) e Adriano Peixe; Pedro Henrique e Márcio Barros (Reginaldo). Técnico: Márcio Bittencourt. Gol - Márcio Barros aos 18 minutos do segundo tempo. Árbitro - Flávio Rodrigues de Souza. Cartões amarelos - Doriva, Adriano Peixe, Márcio Barros, Naves e Almir Sergipano. Cartão vermelho - Pedro Henrique. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo.