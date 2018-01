América bate o Morelia na Libertadores O América do México derrotou nesta quinta-feira o seu compatriota Morelia por 2 a 1 e se classificou para as semifinais da Copa Libertadores da América. O jogo aconteceu no estádio Azteca diante de 70 mil espectadores. Na primeira partida, o América venceu pelo mesmo resultado. Os gols aconteceram no segundo tempo. Christian Patiño e Antonio Castro marcaram para o América e o argentino Dario Franco fez para o Morelia. Nas semifinais, o time mexicano pega o São Caetano em duas partidas. Com a Copa do Mundo, os jogos só acontecerão em julho. O primeiro no dia 10, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, e a segundo no estádio Azteca, no dia 17. Na outra semifinal, o Grêmio pegará os paraguaios do Olimpia.