América bate o Talleres em casa O América do México estreou com vitória na Taça Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, a equipe mexicana venceu o Talleres, da Argentina, por 2 a 0, em partida válida pelo Grupo 7. Na outra partida desta quarta, válida pelo Grupo 5, o Sporting Cristal, do Peru recebeu o Nacional, do Uruguai, e não foi bem. Perdeu por 4 a 3.