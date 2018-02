América busca um ponto contra Ponte Precisando de apenas um ponto para se garantir na Série A1 em 2004, o América tem pela frente a já "garantida" Ponte Preta, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Com seis pontos, o América está na quinta colocação do Torneio da Morte, enquanto a Ponte é uma dos líderes com sete. A tranqüilidade em se manter na elite paulista é grande no América. O time precisa de apenas um ponto em dois jogos em casa para se garantir na elite paulista. Para sorte do técnico Roberval Davino, os titulares Rovílson e Mancuso cumpriram suspensão e estão de volta. Em compensação, o meia Luiz Fernando, recebeu o terceiro cartão amarelo e fica fora. Na Ponte, apesar da vaga garantida, tranqüilidade é o que não há. O técnico Abel Braga e a torcida não se entendem e o clima é cada dia mais quente. Durante a semana, o treinador chegou a dizer que sua paciência estava se esgotando. Para complicar ainda mais a sua vida, o meia Wesley não aceitou ficar na reserva e não faz mais parte do elenco. Para este jogo, Abel não poderá contar com o volante Fabinho, machucado, e o meia Piá, suspenso. Isaías e Humberto estão escalados. O zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão, está de volta.