América contabiliza prejuízos Além da derrota para o Corinthians, por 3 a 2, que pode significar sua eliminação no Campeonato Paulista, o América contabiliza ainda prejuízos financeiros. A renda da partida entre realizada domingo foi penhorada pela Justiça Trabalhista de São José do Rio Preto em favor do meia Almir, que jogou no Paulistão do ano passado pelo clube. O valor total da renda não foi divulgado, mas o montante que o oficial de justiça pretendia arrecadar era de R$ 117,6 mil. Segundo o advogado do atleta, Luís Carlos dos Santos, Almir entrou com o pedido da penhora da renda após o não cumprimento de um acordo, feito coma diretoria anterior, presidida pelo então presidente Pedro Batista. Almir joga pelo Coritiba-PR atualmente. O presidente do América, Edmar Gonçalves da Rocha Filho, lamentou a penhora da renda. "Nós apostávamos no bom público para garantirmos os salários dos atletas", disse o dirigente. O acordo trabalhista firmado entre o clube e o atleta era de R$ 70 mil, que seria pago em 14 parcelas de R$ 5 mil. Mas o primeiro pagamento não foi efetuado no dia 30 de janeiro deste ano, fazendo com que os advogados do jogador, Divar Nogueira Júnior e Luís Carlos dos Santos, entrassem com o pedido de penhora da renda para cobrir a dívida. Além disso, segundo a atual diretoria do América, mais dois oficiais de justiça tentaram penhorar o dinheiro arrecadado. A construtora Coplan solicitava R$ 11 mil e Maria Rita de Oliveira da Silva, viúva do bingueiro Salvador Correia da Silva Filho, requeria R$ 50 mil. O América ainda espera receber as cotas da Federação Paulista de Futebol (FPF), que é de R$ 355 mil e será paga em quatro parcelas, para ajudar a quitar todas as dívidas. O time encerrou sua participação na primeira fase, com 10 pontos, e alimenta a esperança de classificação desde que Corinthians e Portuguesa tropecem na última rodada.