América contrata o 15º reforço O América continua contratando para a disputa do Campeonato Paulista. Desta vez o reforço chegou de muito perto, do Mirassol, time da cidade próxima a São José do Rio Preto. O novo contratado é o atacante Danilo, de apenas 17 anos. O jogador chega ao clube emprestado de forma gratuita até o final do Paulistão. Até o Natal, o time espera a chegada de mais outro reforço, vindo de um pouco mais longe, da Coréia. Trata-se do atacante Luciano, de 26 anos, que é aguardado para assinar co ntrato. "A diretoria está trabalhando para atender o que eu pedi. Estamos com grande expectativa para a disputa do Campeonato Paulista", comentou o técnico Roberval Davino. O técnico Roberval Davino já recebeu os seguintes reforços, além de Danilo: o lateral-direito Rafael, os laterais-esquerdo Matarazzo e Neto, os zagueiros Douglas e Chicão, os volantes Lau, Valdo, Humberto e Luiz Maranhão, os meias Wágner Wesley, Richards on e Paulo Santos e os atacantes Finazzi e Johnson. O América estréia no Paulistão no dia 19 de janeiro contra o Rio Branco, em Americana.