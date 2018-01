América de Cali aposta na altitude O América, tricampeão colombiano, apesar de ter um elenco muito alterado em relação à temporada de 2002, pretende surpreender o Santos na altitude de 2.600 metros de Cali. O jogo será no Estádio Pascual Guerrero, com capacidade para 40 mil pessoas. "Estamos preparados para a batalha pelos três pontos sem desconhecer que enfrentaremos um duro rival. Em um torneio tão grande como é a Libertadores, vamos aproveitar a condição de jogar em casa", disse Fernando Castro, técnico do América. Os jogadores do clube colombiano com mais participações no torneio sul-americano reconhecem que não será fácil derrotar o Santos. Leia mais no Jornal da Tarde