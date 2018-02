América de Cali derrota El Nacional O América de Cali assumiu o segundo lugar no grupo 3 da Copa Libertadores da América, ao derrotar o El Nacional, do Equador, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Cali, na Colômbia, em jogo válido pela quinta rodada. O gol foi marcado por Jorge Banguero, aos 16 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o América soma sete pontos, seis atrás do líder Santos, já classificado. El Nacional, com cinco pontos, e 12 de Octubre, do Paraguai, com três, lutam com o América pela segunda vaga do grupo nas oitavas-de-final. A última rodada, prevista para 16 de abril, terá os seguintes jogos: Santos x El Nacional e 12 de Octubre x América de Cali.