América de Cali elimina o River Plate O América de Cali é o primeiro time a garantir vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América, ao golear, nesta terça-feira à noite, em Cali, o River Plate, da Argentina, por 4 a 1, no jogo de volta das quartas-de-final. Em Buenos Aires, o River vencera por 2 a 1. Com este resultado, o América aguarda o vencedor entre Boca Juniors, da Argentina, e Cobreloa, do Chile, que se enfrentam nesta quarta-feira. Vasquez aos 29 e 35, Castilho aos 42 minutos, todos no primeiro tempo, marcaram os gols colombianos. Luduena, aos 23 minutos da etapa final, descontou para os argentinos. Moreno, aos 55 minutos do segundo tempo, completou a goleada.