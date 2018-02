América de Natal contrata artilheiro do Universidad do Chile Com a promessa de montar um time forte para a disputa do Campeonato Potiguar e do Brasileirão, o América de Natal acertou a contratação do atacante argentino Rodrigo Astudillo, artilheiro do Universidad do Chile no último Campeonato Chileno, com sete gols. O atacante, de 29 anos, chega com o aval do técnico Estevam Soares, que está comandando os treinamentos da equipe que se prepara para a estréia no Estadual, no próximo sábado, contra o Macau, no Estádio Tenente Luiz Gonzaga, que fica em Parnamirim. A previsão é de que Astudillo, que já defendeu Estudantes e San Lorenzo (ambos da Argentina), chegue a Natal na próxima quinta-feira. Até agora, o grande ídolo da torcida é o meia Souza, destaque na conquista do quarto acesso do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado.