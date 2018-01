América demite Mário Marques Além de Candinho, da Portuguesa, outro técnico caiu após a sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo. É Mário marques, demitido pela diretoria, após a derrota para o Guarani, por 4 a 2, neste domingo, no estádio "Edson Passos". Embora o time tivesse marcado seus dois primeiros gols na competição, sofreu sua sexta derrota consecutiva além de ter a defesa mais vazada com 22 gols. O auxiliar técnico Renato Carioca assume o cargo interinamente, mas o nome em pauta pela diretoria é o destemperado Carlos Alberto Torres, ex-técnico do Flamengo. O novo treinador do América já poderá contar com os reforços que ainda não estrearam. O meia argentino Leonel Liberman, o volante Nélson, ex-Botafogo, e o atacante Clóvis podem ser escalados até no jogo do meio de semana, pelo Campeonato Estadual, contra o Botafogo. Se ainda não estiverem em boas condições físicas, estréiam domingo, pelo Rio-São Paulo, contra o Palmeiras, em São Paulo. Independente de uma reação, dificilmente o América vai evitar o rebaixamento entre os cariocas. Nem a chance de entrar pelas portas do fundo no Rio-São Paulo não foi aproveitada pela diretoria, que vive se lamentando da falta de sorte e se esquece totalmente da competência.