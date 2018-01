América denunciado por irregularidade O Campeonato Paulista vai mesmo terminar no tribunal. Os quatro rebaixados só devem ser conhecidos daqui a no mínimo duas semanas - no campo a disputa acaba no domingo -, depois que o América foi denunciado ao Tribunal de Justiça Desportiva da FPF e será julgado por suspeita de uso irregular do goleiro Pitarelli em quatro partidas. Se condenado, o clube de São José do Rio Preto pode perder até 24 pontos e, como tem 25 atualmente, seria rebaixado. A denúncia foi apresentada no início da noite desta segunda-feira pelo procurador do tribunal, Antonio Carlos Mecchia. "Analisei a documentação e estou denunciado o América com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (incluir atleta que não tenha condição legal de participar de partida?, disse o procurador. A pena prevista é perda de 6 pontos por jogo, além de multa de R$ 5 a 50 mil. Ao utilizar Pitarelli, o América teria desrespeitado o artigo 22 do Regulamento Geral de Competições do Campeonato Paulista, que impede o atleta que tenha participado, como titular ou reserva, de mais de três jogos por uma equipe, de transferir-se para outra durante a mesma competição. O goleiro ficou no banco em oito partidas do União Barbarense neste Paulista. O presidente do TJD, Naief Saad Neto, vai tomar conhecimento oficial da denúncia nesta quarta e tem prazo até quinta para se informar se leva ou não o América a julgamento. Na prática, porém, é quase impossível ele rejeitar a denúncia. "Só se houver uma aberração jurídica?. Ele acredita que o julgamento deverá acontecer na próxima segunda-feira, pois há tempo hábil de citar e intimar o clube de São José do Rio Preto. Esse julgamento será feito por uma das três comissões disciplinadores da FPF, a ser designada. São cinco auditores, dos quais três votam. Em caso de recurso, o pleno do tribunal analisará o caso, o que deverá ocorrer no dia 25, ou seja oito dias depois do encerramento do campeonato. A FPF informou que apenas o União Barbarense - rebaixado no campo - acusou formalmente o América. No entanto, a condenação do clube também interessa, pelo menos no momento, a Portuguesa Santista, Ponte Preta, Marília, Portuguesa e União São João, todos ameaçados pelo rebaixamento. Atlético Sorocaba e Internacional de Limeira já caíram.