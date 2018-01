América derrota a Lusa no Canindé Ainda não foi desta vez que a Portuguesa venceu no Campeonato Paulista de 2003. Mesmo atuando no Canindé, a Lusa perdeu para o América por 2 a 1, neste domingo, permanecendo com apenas um ponto no grupo 3. Já o time de Rio Preto, com 7 pontos, divide a liderança com o Corinthians. Em busca da sua primeira vitória, a Portuguesa entrou com mudanças nas laterais. Rocha jogou na direita e Éder foi improvisado na esquerdo. O técnico Flávio Lopes preferiu colocar Ricardo Lopes no meio-de-campo. Do lado do América, Edu Marangon posicionou seu time na defesa, tomando cuidados especiais com os atacantes adversários, Edson Araújo e Rafinha, que ficaram sem espaço para criar as jogadas ofensivas. O gol do América saiu aos 20 minutos, depois de uma cobrança de falta de Fabinho que deixou Jales em condições de driblar Ricardo Lopes e chutar com precisão. A Portuguesa viveu alguns momentos de instabilidade, errando muitos passes. Assim, sem velocidade, permitia os contra-ataques ao adversário. Mesmo assim, a Lusa criou duas grandes chances no primeiro tempo. Numa delas Edson Araújo arrancou em velocidade, driblou três adversários e chutou forte para a defesa do goleiro Adinam. Na outra, aos 45 minutos, após cobrança de escanteio de Éder, o zagueiro Júnior acertou uma cabeçada mandando a bola no travessão. No segundo tempo, Edu Marangon soube aproveitar o clima adverso do Canindé. "A torcida vai xingar e teremos chances de ampliar desde que aproveitemos os contra-ataques", disse o técnico do América, que dirigiu a Lusa boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado. Edu Marangon acertou em cheio a sua previsão. A Portuguesa buscou o empate no desespero e até criou algumas chances, mas não teve tranqüilidade para conseguir o empate. O América marcou o segundo gol aos 39 minutos, com Alemão, depois que o zagueiro Marcelo Fernandes tentou aliviar de cabeça. Quando a torcida já xingava bastante e pedia a demissão do técnico Flávio Lopes, a Portuguesa diminuiu. Alex Alves fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou forte para Robson marcar. Mas não havia mais tempo de reação. Ficha técnica: Portuguesa: Gléguer; Ricardo Lopes, Júnior, Marcelo Fernandes e Eder (André Luis); Capitão, Rocha, Elder (Granja) e Rafinha; Robson e Edson Araújo (Alex Alves). Técnico: Flávio Lopes. América: Adinam; Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio; Maricá (Felipe - Alemão), Souza, Mancuso, Luiz Fernando e Rovilson; Fabinho (Heleno) e Jales. Técnico: Edu Marangon. Gols: Jales, aos 20 do primeiro tempo; Alemão, aos 39, e Robson, aos 47 minutos do segundo. Árbitro: Eduardo Cesar Coronado Coelho. Cartão amarelo: Pedro Paulo e Fabinho. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio do Canindé, em São Paulo.