América derrota Flamengo por 4 a 3 Depois de estar vencendo por 2 a 0, o Flamengo permitiu a virada e foi derrotado pelo América, por 4 a 3, neste domingo à tarde, em Édson Passos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo iniciou a partida sem dar espaço para o adversário tocar na bola, mas, durante o segundo tempo, voltou a demonstrar a apatia de jogos recentes e permitiu a reação do América. Após uma semana de muitas cobranças do técnico Abel Braga aos jogadores, o Flamengo logo mostrou serviço. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o atacante Jean abriu o placar. Três minutos depois, em um chute da intermediária, o lateral-esquerdo Roger fez 2 a 0. Diante do resultado, o América resolveu se arriscar no ataque e aproveitou as seguidas falhas defensivas do adversário. O primeiro gol foi marcado aos 37 minutos, com o atacante Joílson, que concluiu após cruzamento de Dudu, sem defesa para o goleiro Júlio César. No segundo tempo, o técnico do Flamengo promoveu a estréia do experiente meia Zinho, no lugar de Gaúcho. Mas o América conseguiu empatar, aos 13 minutos, novamente com Joílson, que acertou um belo chute de dentro da grande área. Aos 29 minutos, o Flamengo conseguiu ficar mais uma vez em vantagem, após o atacante Diogo marcar de cabeça. A torcida ainda comemorava quando o América empatou novamente, um minuto depois, em nova falha defensiva do adversário, que deixou Dudu livre na área para fazer 3 a 3. Satisfeito com o empate, o América passou a tocar a bola, mas ganhou de presente a vitória. Após nova falha do zagueiro Júnior Baiano, que tentou dar uma bicicleta para tirar a bola da defesa, Dudu aproveitou para marcar aos 45 minutos.