América desencanta na Libertadores O América de Cali conquistou nesta terça-feira sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. Os colombianos venceram em casa a equipe paraguaia do 12 de Outubro por 4 a 1 e garantiram a segunda colocação do Grupo 3 do torneio, com 4 pontos em 3 partidas. Os brasileiros do Santos lideram, com 6 pontos em 2 partidas. O colombiano Julian Vasquez marcou três gols do América, dois no primeiro tempo, aos 33 e 46, e um na etapa final, aos 29. O segundo gol dos colombianos foi marcado por Leonardo Moreno, aos 38 da etapa inicial. O gol de honra do 12 de Outubro foi marcado aos 21 minutos do segundo tempo. A equipe paraguaia está na terceira posição, com 3 pontos, e os equatorianos do El Nacional continuam sem vencer, com apenas 1 ponto.