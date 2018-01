América do México cai no grupo do S.Caetano O América do México vai integrar o Grupo 1, ao lado do São Caetano, na Copa Libertadores da América deste ano. O time mexicano conseguiu a classificação ao vencer o Atlas, por 2 a 1, com dois gols de Navia, em partida encerrada na madrugada desta quinta-feira, no Estádio Jalisco. No jogo de ida, na Cidade do México, o América já havia vencido por 2 a 1. O segundo representante do México na Libertadores terá ao seu lado, além do time brasileiro, as equipes do Peñarol (Uruguai) e The Strongest (Bolivia). O primeiro mexicano classificado é o Santos de Laguna, no Grupo 3, que terá companhia do Cruzeiro, Universidad de Concepción (Chile) e Caracas FC (Venezuela).