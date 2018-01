América do México goleia e ganha vaga O América do México se classificou nesta quarta-feira às quartas-de-final da Copa Libertadores da América ao golear o Cienciano por 4 a 1, no estádio Azteca. No jogo de ida, o time mexicano havia aplicado outra goleada: 5 a 1. Na próxima fase, a equipe vai enfrentar o Morelia, que garantiu a vaga ao vencer o Olmedo por 3 a 2. Os gols do América foram marcados por Reynaldo Navia (2), Castillo e Cristian Patiño. Luis Germán anotou para o Cienciano.