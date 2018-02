América do México goleia o Sporting Cristal por 5 a 0 O América do México estreou com goleada na primeira fase da Copa Libertadores, vencendo o peruano Sporting Cristal por 5 a 0, nesta quarta-feira, em Toluca. Três gols foram marcados pelo paraguaio Salvador Cabañas. Na partida que abriu o torneio, marcaram também os mexicanos Oscar Rojas e Cuauhtémoc Blanco. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Rojas abriu o placar ao receber um passe de Cabañas. Depois disso, o América ganhou confiança, mas os peruanos não entregaram o jogo. O Sporting Cristal fez boas jogadas e algumas vezes chegou com perigo ao gol de Guillermo Ochoa. Mas foi o América que conseguiu aumentar o placar aos 43 minutos. Germán Villa lançou para Cabañas, que entrou na área, se livrou do goleiro peruano e marcou com um chute cruzado. Com 2 a 0 a seu favor, o América voltou confiante para o segundo tempo diante de um Sporting Cristal cansado. Aos 5 minutos, Blanco marcou o seu. Cabañas ainda contribui com mais dois para a vitória, aos 21 e aos 36 minutos. Os 5 a 0 deram larga vantagem para o América do México, que enfrenta o Sporting Cristal novamente no próximo dia 31, no Peru. O ganhador desta eliminatória disputará a fase de grupos junto com o El Nacional, do Equador, Banfield, da Argentina, e o Libertad, do Paraguai.