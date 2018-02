América do México vence e fica perto da Libertadores Pela segunda rodada do Grupo B da Copa Interliga, competição mexicana que distribui duas vagas à Libertadores, o América derrotou o Morelia por 2 a 0 e ficou próxima de garantir uma vaga nas semifinais da competição. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo pelo veterano Cuauhtémoc Blanco, aos 32 e 40 minutos. Com este resultado, o Morelia não tem mais chances de avançar à próxima fase, já que o clube perdeu as duas partidas disputadas até o momento. No outro jogo da chave, Tecos e Jaguares empataram por 2 a 2. Ambas as equipes continuam com chance de avançar às semifinais. A última rodada do Grupo A só acontecerá na quarta-feira. Por sua vez, a definição do Grupo A será nesta terça-feira. O Necaxa, já classificado às semifinais, pegará o Tigres, enquanto o Monterrey enfrentará o Cruz Azul. O campeão do torneio, que é disputado nos Estados Unidos, entrará no grupo do São Paulo da Libertadores. O vice disputará a primeira fase da competição.