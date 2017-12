América do México vence Peñarol: 3 a 1 O América do México venceu o Peñarol por 3 a 1 na noiyte desta quarta-feira em partida válida pela primeira rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. O Peñarol - que por cinco vezes já venceu a Libertadores - abriu a contagem aos 25 minutos do primeiro tempo com gol do atacante Sergio Leal. O América reagiu e virou, com, gols de Blanco (2) e e Navia. Com a vitória, o clube mexicano lidera o grupo ao lado do São Caetano que também na estréia venceu o The Strongest (BOL) por 4 a 2.