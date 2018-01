América do Sul pode ver Copa de 2014 O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Nicolás Leoz, disse nesta sexta-feira em Santos, após participar de reunião do Comitê Executivo da Fifa, na Suíça, que os três representantes do continente apoiaram a realização da Copa de 2010 na África em troca da promessa de que o Mundial de 2014 será na América do Sul. Os outros dois delegados foram Ricardo Teixeira, da CBF, e Julio Grondona, da Associação de Futebol Argentino (AFA).