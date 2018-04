América e Arsenal iniciam fazem final da Copa Sul-Americana

O América recebe nesta sexta-feira o Arsenal no Estádio Azteca na primeira partida da final da Copa Sul-Americana. O duelo será fundamental para o América, pois o Arsenal tem obtido resultados positivos como visitante. América Guillermo Ochoa; José Antonio Castro, Ricardo Rojas, Duilio Davino e Oscar Rojas; Germán Villa, Alejandro Argüello, e Juan Carlos Silva; Federico Insúa, Salvador Cabañas e Rodrigo López Técnico: Daniel Brailovsky Arsenal Mario Cuenca; Javier Gandolfi, Josimar Mosquera, Aníbal Matellán e Christian Díaz; Diego Villar, Carlos Casteglioni, Andrés San Martín e Javier Yacuzzi; Alejandro Gómez e José Luis Calderón Técnico: Gustavo Alfaro Árbitro: Ricardo Grance (PAR) Horário: 23h15 de Brasília Os dirigentes da equipe mexicana prepararam uma promoção que dará camisetas de presente aos primeiros 50 mil torcedores que chegarem ao Asteca, que tem capacidade de 104.500 espectadores. O técnico do América, o argentino Daniel Brailovsky, afirmou que sua equipe tem obrigação de vencer atuando em casa. "Sabemos que temos obrigação de vencer e temos que ser ofensivos desde o apito inicial do juiz". Brailovsky não tem problemas de lesões nem de cartões, o que o permite usar seus melhores jogadores, entre eles um ataque formado pelo argentino Federico Insúa, pelo uruguaio Rodrigo López e pelo paraguaio Salvador Cabañas. Já o Arsenal chega a esta decisão como um azarão, pois em momento algum foi considerado favorito. "O Arsenal sempre vai contra todas as previsões", declarou o técnico Gustavo Alfaro. Alfaro afirmou que o América é uma grande equipe e que o Arsenal jogará com tranqüilidade, pois a final terá o total de 180 minutos e o resultado de sexta pode não ser decisivo para definir o campeão. O grande destaque da equipe argentina é o atacante José Luis Calderón, jogador que marcou época defendendo o América.