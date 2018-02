América e Guaratinguetá empatam pelo Campeonato Paulista América e Guaratinguetá entraram em campo, neste sábado, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, com muita ambição, mas fizeram um jogo aquém da expectativa. Assim ficaram no empate por 1 a 1, meio sem graça, porém, muito justo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com o ponto conquistado, o América fica na 12.ª colocação, com 13 pontos. Os visitantes estão uma posição acima, com 14. Os dois times estão longe da zona de classificação e longe da zona de rebaixamento. As equipes até que se revezaram em criar as chances no ataque. Mas quem se deu melhor foi o time da casa, somente aos 40 minutos. Marco Antônio mandou um petardo na cobrança de falta. Em vantagem no placar, o América voltou mais inspirado na segunda etapa. E mesmo com uma pequena pressão, quem balançou as redes foi o time visitante. Aos 24 minutos, Michel aproveitou cochilo da defesa e empatou. Era tudo que o técnico Toninho Cecílio queria para trancar seu time. Com o forte calor e os dois times cansados, ninguém mereceu marcar o segundo gol. América 1 x 1 Guaratinguetá América - André Zuba; Jamur (Rafinha),Eduardo Luiz, Mateus e Marcos Paulo; Du, Adriano Peixe, Marco Antonio e Jefferson (Doriva); Vélber e Pedro Henrique (Márcio Barros). Técnico: Heriberto da Cunha. Guaratinguetá - Edson Bastos; Alex Silva, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Léo Mineiro (Caetano), Magal e Michel; Dinei (Célio) e Leandro (Vandinho). Técnico: Toninho Cecílio. Árbitro - Marcelo Krochmalnik Gols - Marco Antônio, aos 40 minutos do 1.º tempo. Michel, aos 24 minutos do 2.º tempo Cartão amarelo - Tobi, Magal, Jeci. Renda - R$ 2.920,00 Público - 246 pagantes Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto-SP.