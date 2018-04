América e Ituano empatam na Copa FPF Encerrando a primeira rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol, o América empatou sem gols com o Ituano na noite desta terça-feira, em São José do Rio Preto. Com o resultado, as duas equipes dividem a segunda posição do Grupo 10, com um ponto cada. A liderança é do Corinthians, que no domingo, venceu o Juventus por 4 a 2 na Rua Javari. O América volta a jogar domingo, quando vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, no Parque São Jorge. Já o Ituano recebe na segunda-feira o Juventus, no estádio Novelli Junior, a partir das 21 horas.