América e Juventus defendem liderança América e Juventus, que dividem a liderança do Campeonato Paulista da Série A1, ambos com 16 pontos, vão defender suas posições na abertura da 9ª rodada, neste sábado. Às 11 horas, no ABC, o América enfrenta o Santo André, com transmissão ao vivo pela Rede Record. Às 15 horas, na Rua Javari, na capital, o Juventus recebe o União São João. A rodada será completada domingo, com mais quatro jogos. Às 11 horas, em Itu, o Ituano enfrenta o Botafogo, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. As demais partidas serão disputadas às 16 horas: Matonense x Rio Branco, Mogi Mirim x Portuguesa Santista e União Barbarense x Internacional. Santo André x América - O Santo André vai tentar derrubar o América, líder do Campeonato Paulista, neste sábado, às 11 horas, no estádio Bruno José Daniel. O América tem 16 pontos, dividindo a liderança com o Juventus. Já o Santo André é vice-líder, com 14, tendo perdido o último jogo para o União São João, por 3 a 1. O destaque especial será o duelo dos técnicos. Do lado do Santo André, Luiz Carlos Ferreira promete surpreender o colega do América, Cilinho. O time de Rio Preto continua sem o zagueiro Eduardo, que está na seleção Sub-17, e com Perivaldo improvisado no meio da defesa. A dúvida está entre o atacante Paulinho ou o meia Juninho. O Santo André pode ter a estréia do meia Elvis, ex-Vitória-BA, no lugar de Geraldo. Juventus x União São João - Líder e único invicto dentro do Campeonato Paulista, o Juventus enfrenta o União São João de Araras, neste sábado, às 15 horas, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, na capital. O Juventus tem 16 pontos, enquanto o União, com 13, está em 5ª lugar. O grande desfalque do líder Juventus é o atacante Alex Alves, artilheiro do Paulistão, com oito gols. Ele foi expulso no empate com o Botafogo, por 2 a 2, deixando o técnico Paulo Tognasini em dúvida para definir seu substituto. Gabriel e Cristian brigam pela vaga. O time continua no esquema 3-5-2. O União São João aposta na força da sua defesa e na experiência do volante Pitando, ex-São Paulo, que tem comandando a equipe dentro de campo.