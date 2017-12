América e Juventus empatam na A-1 América e Juventus empataram, por 2 a 2, nesta terça-feira à noite, no estádio "Benedito Teixeira", em São José do Rio Preto, na abertura da décima rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Com este resultado, os dois times chegam aos 17 pontos e dividem, temporariamente, a liderança do Paulistão com o Santo André. O América abriu o placar logo no primeiro minuto. Bilu cruzou do lado esquerdo, o goleiro Júlio César errou ao tentar cortar o cruzamento e a bola sobrou para Sandoval. Em seguida, quase saiu o segundo gol, quando o lateral Guilherme acertou um forte chute no travessão. Mas o Juventus equilibrou as ações e criou várias chances para empatar ainda no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, o América teve a chance de definir a vitória quando criou chances reais com Bilu, Marcos Vinicius e Paulinho. Mas o Juventus não desistiu de buscar o empate e conseguiu aos 24 minutos, quando Edson Di, que tinha acabado de entrar em campo, tabelou com Eder e tocou embaixo das pernas do goleiro Alexandre. Como já aconteceu em outros jogos, os americanos cansaram e o Juventus dominou o jogo. Mas o América deu sorte, porque fez o segundo gol num contra-ataque pelo lado direito com Paulinho. Ele deixou Bilu sozinho para fazer 2 a 1, aos 30 minutos. O Juventus, de tanta insistir, empatou aos 43 minutos, com o atacante Alex Alves recebendo sozinho dentro da grande área para marcar seu oitavo gol, liderando a artilharia do Paulistão.