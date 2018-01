América e Juventus lutam para não cair América e Juventus estréiam nesta quarta-feira no Grupo 1 do Campeonato Paulista, com um só objetivo: evitar o rebaixamento para a Série A2. O jogo começa às 20h30, no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em Rio Preto. Ao contrário da maioria dos seus adversários, o América foi às compras e trouxe poucas novidades. O volante Lau, que veio do América-RN e o atacante Fabrício, que estava no Fortaleza, foram as poucas contratações do Diabo, que pode contar novamente com o meia Luiz Fernando, de volta após defender o Figueirense no Campeonato Brasileiro. No Juventus, a velha tática de mesclar juventude com experiência está de volta. Com apenas 20 anos, o atacante Wellington Paulista será servido pelo meia Betinho, que aos 38 anos, após passagem pelo Palmeiras e um longo período no futebol japonês, volta ao clube que o revelou.