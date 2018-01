América e Marília buscam reabilitação Em situações muito parecidas e complicadas no Campeonato Paulista, América e Marília se enfrentam neste sábado de Carnaval, às 17 horas, no estádio "Benedito Teixeira", em São José do Rio Preto, para tentar evitar a zona do rebaixamento. Os dois times vêm de derrota na competição e estão a um ponto da zona do rebaixamento. O América perdeu para o Corinthians por 1 a 0 e permaneceu com três pontos, enquanto o Marília foi derrotado em casa pelo Santo André, por 3 a 2, e também tem três pontos. O América é o 14º colocado e está uma posição à frente do Marília por ter saldo ne gativo de um, contra três negativos do MAC. O técnico americano, Roberval Davino, tem muitos problemas, principalmente no setor defensivo. Com a ida do zagueiro Douglas para o São Caetano, apenas Daniel Marques, Chicão e Mário estão à disposição do técnico, mas os dois últimos são dúvidas. Caso seus desfalques se confirmem, Davino terá que optar pelo júnior Murilo. O volante Lau, que foi expulso no último jogo, é desfalque certo. No Marília, Martins não escondeu a insatisfação com o time. Durante os treinamentos da semana constatou problemas na lateral e no ataque. Por isso, o ala Fabinho será substituído por Jorginho. No ataque, Juninho Cearense, autor dos dois gols contra o Santo André, ganha a vaga de Ricardinho, que não passa por um bom momento.