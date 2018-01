América e Marília empatam: 3 a 3 Com seis gols em apenas 20 minutos, América e Marília empataram por 3 a 3, nesta quarta-feira, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Com o resultado, o time da casa chegou aos 4 pontos no grupo 3 do Campeonato Paulista, enquanto os visitantes somaram o primeiro. Depois de um primeiro tempo equilibrado, mas sem grande emoções, os torcedores foram premiados com um festival de gols na segunda etapa. Foi saindo um atrás do outro. Aos 7 minutos, Luiz Fernando abriu o placar para o América. Na saída de bola, um minuto depois, Ricardinho empatou e, aos 13, Reginaldo virou para o Marília. Jales voltou a deixar tudo igual, aos 15. Aos 21 minutos, Gil Baiano, cobrando pênalti, colocou o Marília em vantagem novamente. Mas, aos 27, Luiz Fernando, também de pênalti, empatou novamente a partida. No final do jogo, as duas equipes criaram chances de marcar mais gols, mas os dois goleiros garantiram o empate. Ficha técnica: América - Adinam; Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio; Alemão, Souza, Mancuso, Luiz Fernando e Rovílson; Jales (Sérgio Lobo) e Washington (Gedeon). Técnico: Edu Marangon. Marília - Hélder; Maurinho, Vladimir, Cláudio e Possato (Reginaldo); João Marcos, Adilson, Gil Baiano (Claudemir) e Marquinhos Paraná; Reginaldo e Ricardinho (Fabinho). Técnico: Roberval Davino. Gols - Luiz Fernando, aos 7, Ricardinho, aos 8, Reginaldo, aos 13, Jales, aos 15, Gil Baiano, aos 21, e Luiz Fernando, aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro - Paulo Roberto Ferreira. Cartão amarelo - Pedro Paulo, Luiz Fernando e Marcos Nascimento. Renda e público - Não divulgados. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.