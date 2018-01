América e Matonense abrem Série A-1 América e Matonense se enfrentam, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio "Benedito Teixeira", em Rio Preto, na abertura da sexta rodada da Série A-1 do Campeonato Paulista. Motivado pela vitória fora de casa sobre a Internacional de Limeira, por 2 a 1, o América, terceiro colocado com 10 pontos, busca a liderança do torneio sobre o time de Matão, nono colocado com quatro pontos, que terá a estréia do seu novo técnico, o "Rei dos Acessos", Vágner Benazzi, que substituiu Fito Neves. Destaque do elenco americano, o atacante Paulinho, artilheiro do Paulista ao lado de Alex Alves do Juventus, com cinco gols, confia na vitória. "Se quisermos o título precisamos dos pontos em casa, pelo menos", disse o experiente atacante. Na Matonense, o clima é de esperança. Com a chegada de Benazzi, o time titular terá mudanças em relação à última partida, voltando o tradicional esquema 4-4-2. O lateral-direito Marquinhos e o atacante André retornam, além da permanência do goleiro Eduardo e do lateral-esquerdo Luis Henrique, que entraram como titulares na partida contra o Santo André e tiveram uma boa atuação. No sábado, outros cinco jogos completam a sexta rodada: Portuguesa Santista x Juventus, América x Matonense, Ituano x Inter de Limeira, Rio Branco x Santo André, União São João x Mogi Mirim e União Barbarense x Botafogo.