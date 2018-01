América e Nacional vencem na A-2 O América venceu o Mirassol por 5 a 2, de virada, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Com o resultado, chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança temporária da Série A2 do Campeonato Paulista - os outros adversários diretos jogam à noite. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. No outro jogo da rodada, o Nacional superou o Paraguaçuense, por 2 a 1, jogando no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e chegou à primeira vitória e aos 7 pontos. O time de Paraguaçu Paulista, com 6 pontos, começa a repetir a trajetória do ano passado: vence todas em casa e perde todas como visitante. O Mirassol surpreendeu o América e, aos 22 minutos, já vencia por 2 a 0, com gols de Moisés. Porém, dos 25 aos 47 minutos, o atacante Bilu foi implacável e marcou quatro gols. No final do jogo, Gílson fez outro e decretou a terceira vitória consecutiva do América, dirigido por Vica. O Mirassol perdeu pela primeira vez. A vitória do Nacional não foi fácil, pois foi garantida só no final. Chuba abriu o placar para o Nacional, mas Fabinho empatou pouco depois. Aos 35 minutos, o lateral-direito Alexandre fez o gol da vitória, para o desespero do treinador Waldir Peres, ex-goleiro da seleção brasileira em três copas, que está no Paraguaçuense.