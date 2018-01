América e Paulista ficam no empate América e Paulista empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Teixeirão, em Rio Preto. Os dois gols do jogo foram marcados no segundo tempo e ambos de pênalti. Finazzi marcou seu 7º gol no campeonato e colocou o time da casa na frente. Mas Davi deixou tudo igual. Com o empate, o América soma 7 pontos e o Paulista está com 10. O América começou o jogo no ataque. E quase marcou logo aos 5 minutos, com boa chance de Danilo. Mas o Paulista respondeu aos 14, quando Marcos Dias quase fez de cabeça. Mas os gols saíram só no segundo tempo. Aos 14 minutos, Danilo sofreu pênalti de Fábio Vidal. Finazzi bateu e fez 1 a 0 para o América. O empate saiu aos 37, novamente de pênalti. Davi bateu e marcou para o Paulista.