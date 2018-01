América e Santo André: reabilitação Reabilitação. É com este objetivo que América e Santo André entram em campo nesta quarta-feira, às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Teixeirão, em Rio Preto. Os dois adversários perderam na última rodada: o Santo André caiu em casa para o União São João, por 4 a 3, e o América diante do São Caetano, por 1 a 0, no ABC. A situação mais desesperadora é a do América, que está há três partidas sem vencer e vem de duas derrotas consecutivas - Portuguesa e São Caetano. O time está na 16ª posição, somando apenas sete pontos. O Santo André está numa posição mais tranqüila, em quarto lugar, com 16 pontos. No América, o técnico Roberval Davino terá os retornos dos zagueiro Daniel Marques e Chicão. A dúvida é quem permanece no setor para formar o esquema de três zagueiros. Émerson e Luiz Maranhão disputam a vaga. O meia Richardson, contundido, deve ser desfalque. Caso não jogue, Mário entra na sua vaga. Para essa partida, o técnico Luiz Carlos Ferreira não poderá contar com o zagueiro Da Guia, que sofreu fisgada na coxa. Para seu lugar, o treinador deve escalar o zagueiro Diego Padilha. No restante da equipe, a única dúvida é sobre o aproveitamento do ala direito Alexandre. Ferreira tem testado algumas opções como a entrada de Fernando no meio de campo, deslocando o volante Ramalho para o setor.