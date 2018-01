América e Santo André só empatam O América bem que tentou, mas não conseguiu passar de um empate por 2 a 2 com o Santo André, na noite desta quarta-feira, no Estádio Bendito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP), pela 9.ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o América foi para oito pontos e ficou na 16.ª colocação, enquanto o time do ABC se manteve na quarta colocação, com 17 pontos. Em casa e buscando a reabilitação no campeonato, o América foi superior no primeiro tempo e começou pressionando. Mesmo marcando bem no meio-campo e contando com a inspiração de Danilo e Maranhão, o primeiro gol do time da casa demorou, mas veio em um lance de bola parada. Aos 31 minutos, Fernando derrubou Danilo na área. Finazzi cobrou o pênalti e abriu o placar para o América. Aos 40, Danilo cortou um zagueiro e serviu Finazzi que, de dentro da área, ampliou para o time da casa. Aos 44, Romerito levantou na área em cobrança de falta e Sandro Gaúcho descontou, de cabeça. Na etapa final, o América continuou pressionando, mas acabou cedendo o empate logo aos 17 minutos. Lao derrubou Fumagali dentro da área e Dedimar bateu o pênalti para marcar o segundo gol do Santo André. Depois, o América tentou de todas as formas chegar ao terceiro gol, mas perdeu uma chance atrás da outra, a melhor delas já aos 42 minutos quando Chicão chutou forte de fora da área mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Na próxima rodada, o América agora terá pela frente a Ponte Preta, sábado, em Campinas. O Santo André irá encarar o União Barbarense, em Santa Bárbara d?Oeste.