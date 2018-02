América e São Bento fazem duelo de ex-ídolos corintianos Em um duelo de ex-ídolos corintianos, América, do técnico Márcio Bittencourt, e São Bento, dirigido por Freddy Rincón, se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. As duas equipes vão mal, pois ainda não somaram pontos no Campeonato Paulista. Enquanto o São Bento perdeu para Noroeste e Corinthians, o América fez apenas uma partida, sendo derrotado pelo Rio Claro - o jogo contra o Sertãozinho, pela segunda rodada, foi adiado para o dia 28 de fevereiro. No América, Márcio Bittencourt preparou cinco mudanças no time. Entram Adson, Adriano Peixe, Doriva, Willians e Cacique e saem, respectivamente, André Zuba, Luiz Henrique, Beto, Mário André e Dennys. Entre as mudanças, destaque para o volante Doriva, que já defendeu o São Paulo e foi vice-campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1998, na França. Já no São Bento, a queda do presidente João Câncio Pereira Júnior ainda repercute nos bastidores. Dentro de campo, o técnico Freddy Rincón foi mantido no cargo e deve fazer apenas duas alterações na equipe. Claudinei e Ferdinando ganham as vagas de Everton e Alemão. Ficha técnica: América - Adson; Jamur, Eduardo Luiz, Frede e Adriano Peixe; Doriva, Junior, Willians e Cacique; Pedro Henrique e Jales. Técnico: Márcio Bittencourt. São Bento - Rafael; Rafael Baumgarten, Rogelio, Cléber e Vanderson; Claudinei, Ferdinando, Tiago Almeida e Michel; Davi e Roberto Santos. Técnico: Freddy Rincón. Árbitro - Márcio Henrique de Góis. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Horário - 20h30