América e São Bento só empatam e ainda estão sem vitória América e São Bento continuam sem vencer no Campeonato Paulista. As duas equipes se enfrentaram nesta quarta-feira, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, e ficaram no 1 a 1, pela terceira rodada do Paulistão. O time da casa, com apenas dois jogos disputados, está com um ponto ganho. A equipe de Sorocaba, com três jogos até agora, também somou seu primeiro ponto. O São Bento, apesar de estar jogando fora de casa, foi melhor no primeiro tempo e merecia estar na frente no placar. Apesar disso, quem fez o primeiro foi o América, aos 42 minutos. Cacique cruzou da direita e o lateral-direito Jamur marcou de cabeça. O time da casa não teve muito tempo para comemorar. Três minutos depois, Roberto Santos aproveitou cruzamento de Davi e bateu cruzado, sem chance para Rafael. Na etapa final, o jogo caiu drasticamente e a partida terminou empatada. Ninguém mereceu vencer. No próximo sábado, o América jogará contra o Juventus, em São Paulo. O São Bento joga novamente fora de casa, também no sábado, contra a Ponte Preta. Ficha técnica América 1 x 1 São Bento América - Adson; Jamur, Eduardo Luiz, Frede e Adriano Peixe; Doriva, Junior (Luis Henrique), Willians e Cacique (Reginaldo); Pedro Henrique e Jales (Barão). Técnico: Márcio Bittencourt. São Bento - Rafael; Fabio Lima, Rogério e Cléber; Émerson, Tiago Almeida, Denis (Vanderson), Michel (Elias) e Patrick; Davi (Washington) e Roberto Santos. Técnico: Freddy Rincón. Gols - Jamur, aos 42, e Roberto Santos, aos 45 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Adriano Peixe, Doriva, Willians, Júnior e Jales (América); Davi, Fábio Lima, Michel, Cléber, Washington e Tiago Almeida (São Bento). Árbitro - Márcio Henrique de Góis. Renda - R$ 17.601,00. Público - 1.529 pagantes. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP).