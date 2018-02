América e Sporting Cristal abrem 1.ª fase da Libertadores América do México e Sporting Cristal fazem, nesta quarta-feira, o primeiro jogo da Copa Libertadores 2007, principal competição do continente sul-americano, e que garante ao campeão uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa. Os jogos são válidos pela primeira fase da competição. Nela participam 12 clubes (entre eles os brasileiros Santos e Paraná) disputando seis vagas para a fase de grupos, que tem início em fevereiro. O time mexicano, que disputou o Mundial de Clubes da Fifa no ano passado e terminou na quarta colocação, tem como destaque o veterano e polêmico atacante Cuauhtémoc Blanco. Entre os peruanos, o técnico Jorge Sampaoli preferiu apontar o adversário como favorito, mas avisa: "Se nos concentrarmos, e com uma boa aplicação tática, podemos alcançar um bom resultado, o que nos garante uma maior tranqüilidade para o segundo jogo." Jogos de ida da primeira fase da Libertadores: América (MEX) x Sporting Cristal (PER) Vélez Sarsfield (ARG) x Danubio (URU) - Dia 30 de janeiro Deportivo Táchira (VEN) x Deportes Tolima (COL) - Dia 30 de janeiro Blooming (BOL) x Santos (BRA) - Dia 31 de janeiro Tacuary (PAR) x LDU (EQU) - Dia 1.º de fevereiro Cobreloa (CHI) x Paraná Clube (BRA) - Dia 1.º de fevereiro