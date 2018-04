América e Tigres farão final mexicana na Liga dos Campeões da Concacaf

Com um gol do equatoriano Michael Arroyo na prorrogação, o América, com dez jogadores, superou o Santos Laguna por 1 a 0 e agora vai buscar o bicampeonato consecutivo diante do Tigres, que avançou com o triunfo por 2 a 0 sobre o Querétaro.

Arroyo marcou em cobrança de falta, num lance em que contou com a ajuda do goleiro argentino Marchesín, que falhou, aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação, após fazer grandes defesas durante todo o confronto. O jogo de ida havia terminado empatado em 0 a 0.

Agora, na decisão, o América, que conta no seu elenco com o meia-atacante William, ex-Palmeiras, tentará se tornar o primeiro clube a revalidar o seu título desde o tricampeonato do Monterrey, assegurado entre as temporadas 2010/2011 e 2012/2013. O time será visitante no primeiro jogo, no dia 20, em Monterrey, e depois jogará a finalíssima, em 27 de abril, no Estádio Azteca.

Já o Tigres, dos brasileiros Juninho e Rafael Sobis, triunfou em Monterrey com gols marcados pelo francês André-Pierre Gignac aos 40 e 43 minutos do segundo tempo diante do Querétaro. O jogo de ida havia terminado empatado em 0 a 0.

O atacante, que chegou ao México no ano passado, disputará sua terceira final pelo Tigres. Ele perdeu a decisão da Copa Libertadores de 2015 para o argentino River Plate e venceu o Torneio Apertura de 2015 do México. Agora tentará vencer a Liga dos Campeões da Concacaf, o que garantiria a participação do Tigres no Mundial de Clubes deste ano, marcado para o Japão.