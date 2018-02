América espera por mais reforços O América, de São José do Rio Preto, é um dos times que está mais se reforçando para o Campeonato Paulista 2005. Até agora, o técnico Roberval Davino recebeu 13 novos jogadores e espera a contratação de mais três nos próximos dias. "A diretoria está trabalhando em ritmo forte para buscarmos mais reforços. Ainda quero mais um zagueiro, um atacante e um meio de campo", disse Roberval, que vai também observar o time que disputará a Copa São Paulo de Juniores, em janeiro, para verificar possíveis jogadores que possam ser aproveitados no time principal. Os últimos contratados foram o atacante Finazzi, de 31 anos, que trabalhou com o treinador na Série B no Santa Cruz e o zagueiro Douglas, também com 31 anos, que estava no futebol da Eslováquia e teve passagem pelo Atlético-PR. Além deles, o clube já contratou: o lateral-direito Rafael, os laterais-esquerdo Matarazzo e Neto, o zagueiro Chicão, os volantes Lau, Valdo, Humberto e Luiz Maranhão, os meias Wágner Wesley, Richardson e Paulo Santos, além do atacante Johnson, que é angolano.