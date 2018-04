América faz 100 e espera por Romário O América do Rio vai festejar neste sábado o seu centenário em meio a uma crise de quase 20 anos e com a esperança de que Romário cumpra promessa feita a seu pai, Edevair Faria, de ajudar a reerguer o clube. Sete vezes campeão carioca, o América teve presença marcante no cenário do futebol nacional até os anos 70. Cedeu atletas para representar o Brasil em três Copas do Mundo, figurou durante muitos anos como um dos grandes do Rio, alcançou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro de 1986 e sempre atraiu torcedores de outras agremiações pela simpatia e alguns triunfos conquistados fora de campo: possui um dos hinos de futebol mais bonitos, de autoria de Lamartine Babo, e uma sede social acolhedora. A queda acentuada ocorreu a partir de 1987, quando foi alijado da primeira divisão do Nacional com a criação do Clube dos 13 e a elaboração da Copa União. Na ocasião, o América foi convidado a disputar o Módulo Amarelo, equivalente à segunda divisão. Rebelou-se e foi suspenso por dois anos. Desde então, nunca mais se recuperou. Hoje amarga uma desclassificação precoce, na fase inicial da Série C do Brasileiro, a terceira divisão nacional. "O América merece ter sua história revista pelos principais dirigentes de futebol do País. Foi duramente injustiçado", lamentou Giulite Coutinho, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entre 1980 e 1986, e torcedor declarado do clube. Coração - Para marcar a data, Romário promete participar de amistoso deste sábado, entre um time reserva do Fluminense e o América, no estádio Giulite Coutinho, outro patrimônio do clube, localizado na Baixada Fluminense. Romário foi impedido pela diretoria do Fluminense de vestir a camisa de seu clube de coração. Resta saber se vai acatar a ordem. Por meio de sua empresa, a RSF - Empreendimentos Esportivos, ele pretende investir no América a partir de 2005. "Ele vai levantar o clube, meu filho tem palavra", disse Edevair, convicto de que a pequena torcida americana ainda vai ter muito o que comemorar. A relação entre pai e filho, hoje harmoniosa, já esteve estremecida algumas vezes por causa do América. Em 1996, por exemplo, depois de um jogo pelo Campeonato Carioca entre Flamengo e América, disputado no estádio do Madureira, a paixão clubística chegou a provocar uma cisão na família Faria. Edevair estava na arquibancada, confiante num bom resultado de seu time. Ao mesmo tempo, não disfarçava o desconforto com a presença de Romário com a camisa flamenguista. O Flamengo venceria a partida por 4 a 0, com quatro gols de Romário. A reação de Edevair, cada vez que o artilheiro deixava sua marca, era mais intensa e raivosa. Ele gesticulava e ofendia aos gritos o próprio filho e chegou a chorar no final do jogo. Por causa do incidente, os dois ficaram alguns dias sem se falar. Dona Lita, a mãe de Romário, saiu em defesa do filho. Mas Edevair não recuou. "Eu sei que ele é profissional. Mas não tem nada de fazer gol no América", dissera, ainda no calor da discussão.