América faz aniversário e ganha patrocinador No dia em que completou 58 anos de fundação, o América de São José do Rio Preto ganhou um patrocinador de presente. A diretoria do clube anunciou nesta quarta-feira um acordo de publicidade com a Rodobens - empresa ligada ao setor automobilístico. O contrato - válido até o final do Campeonato Paulista - melhorou ainda mais o ambiente no clube, animado pelos bons resultados nas duas primeiras rodadas. A equipe soma 4 pontos ganhos e até o início da rodada deste meio de semana, lidera o Grupo 1, à frente de Corinthians e São Paulo. O time só volta a campo no domingo, quando enfrenta o Rio Branco em casa. O técnico Roberto Davino acha que o entusiasmo dos jogadores poderá ser um fator determinante na briga por uma das quatro vagas na próxima fase do Campeonato. "Quando cheguei aqui, no Paulista do ano passado, encontrei um grupo muito desmotivado, pois o time brigava contra o rebaixamento na repescagem", lembrou Davino. "Mas agora tenho certeza que tudo será diferente. Vamos dar alegria a essa torcida", prometeu. Para o jogo contra o Rio Branco, o treinador espera contar com o lateral-direito Jorginho, que se recupera de contusão. Em compensação, o atacante Lairson, artilheiro da competição com três gols, está com uma lesão na virilha e continua fora.