América ganha do Barueri e se afasta da zona de descenso Jogando em casa, o América derrotou o Grêmio Barueri por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, e conseguiu se afastar ainda mais da zona de rebaixamento à Série A-2 do Campeonato Paulista. A partida válida pela 12.ª rodada do Estadual foi realizada no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. O time americano soma agora 16 pontos, seis a mais que o adversário. Os gols da partida só saíram no segundo tempo. Aos 7 minutos, os anfitriões abriam o marcador com um gol de cabeça de Mateus. O Barueri empatou 11 minutos depois, quando Thiago Humberto aproveitou um erro do goleiro André Zuba errou na saída de bola. O América não se entregou e chegou ao gol da vitória com um chute forte e de fora da área do veterano volante Doriva (ex-São Paulo), aos 22. Depois disso, o visitante ainda foi ao ataque em busca do empate, mesmo correndo muito risco nos contra-ataques. No domingo, o América vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, às 18h10. O Barueri tentará a reabilitação, em casa, diante do Marília, às 16 horas. AMÉRICA 2 x 1 GRÊMIO BARUERI América - André Zuba; Eduardo Luis, Mateus e Marcos Paulo; Jamur (Reginaldo), Du (Doriva), Marco Antônio, Jéferson e Adriano Peixe; Vélber (Luiz Henrique) e Pedro Henrique. Técnico: Heriberto da Cunha. Barueri - Oliveira; Amaral (Tomaz), Edson Batatais, Anderson Marques (Fábio Luiz) e Vinícius; Júlio, Bilinha, Giuliano e Thiago Humberto; Pedrão e Luciano Gigante. Técnico: Sérgio Soares. Gols - Mateus, aos 7, Thiago Humberto, aos 16, e Doriva, aos 22 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cléber Wellington Abade. Cartões amarelos - Marco Antônio, Thiago Humberto e Giuliano. Renda - R$ 5.525,00. Público - 453 pagantes. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP).