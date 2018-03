América goleia Atlético-MG por 4 a 1 O América deu um largo passo para a conquista do Campeonato Mineiro de 2001, ao golear, neste domingo, no Mineirão, por 4 a 1, o Atlético-MG, pelo primeiro jogo da decisão. Com o resultado, o time do técnico Lula Pereira pode até perder a próxima partida por dois gols de diferença que mesmo assim garante o título. O Galo para conquistar o tricampeonato precisa vencer por uma diferença de quatro ou mais gols. Se vencer por uma diferença de três gols, o título será decidido nos pênaltis. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado. Wellington Paulo, Tucho, e Rodrigo, por duas vezes, marcaram para o América e Gilberto Silva fez único gol do Atlético. A equipe americana imprimiu um ritmo veloz à partida e abriu o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O meia Fabrício avançou pela esquerda e cruzou para a área. O zagueiro Wellington Paulo subiu mais que a zaga atleticana e fez 1 a 0. O América continuou melhor em campo e, aos 18 minutos, o atacante Tucho aumentou, após uma desatenção da defesa alvinegra. Dez minutos depois, Rodrigo, em jogada bem trabalhada do ataque americano, chutou rasteiro, no canto esquerdo de Velloso, fazendo 3 a 0. A torcida do América ainda comemorava, quando, aos 30 minutos, após a cobrança de um escanteio, a bola sobrou para o volante Gilberto Silva, que diminuiu para o Galo. O gol, contudo, não foi capaz de amenizar a revolta dos torcedores atleticanos - grande maioria do público que compareceu neste domingo ao Mineirão - e os jogadores foram para o vestiário debaixo de vaias e gritos de "timinho". O técnico José Maria Pena resolveu arriscar e voltou para a segunda etapa com três atacantes, colocando Kim no lugar do meia Lincoln. O Atlético passou a dominar o jogo, mas criava poucas oportunidades para marcar. E foi o América que chegou ao quarto gol. Aos 38 minutos, o atacante Rodrigo aproveitou uma falha do zagueiro Luiz Carlos e avançou sozinho, tocando na saída de Velloso.